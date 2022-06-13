Adana'da bariyere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da bariyere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

13.06.2022 16:59
Adana'da bariyere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, bariyere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, bariyere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Soner Çelik'in kullandığı 34 KR 9904 plakalı motosiklet, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan Serbest Bölgesi kavşağında kontrolden çıktı.

Bariyere çarpan motosiklet, yolda sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Çelik'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Ali Gül ise ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana'da bariyere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Adana'da bariyere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Adana'da bariyere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Ceyhan'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı Ceyhan'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: AA

Soner Çelik, Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da bariyere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 22:56:57. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da bariyere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement