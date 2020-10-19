Bariyerlere çarpan otomobil devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Çarpmanın etkisiyle devrilen araçtaki sürücü Çağlar ile Güllü (42), oğlu Ferhat (17) ve kızı Aslı Mamuk (3) yaralandı.

Borsa 27 Temmuz'dan bu yana ilk defa 1.200 seviyesinin üzerine çıktı

Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi