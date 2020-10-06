Başkan Karalar: "Doğru yolda emin adımlarla yürüyün" - Son Dakika

Başkan Karalar: "Doğru yolda emin adımlarla yürüyün"

Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okullarında futbol branşında eğitim alan 600-700 öğrenci arasından seçilen 90 sporcuya, Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü altyapısında lisans çıkarıldı.

Başkan Karalar:

Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okullarında futbol branşında eğitim alan 600-700 öğrenci arasından seçilen 90 sporcuya, Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü altyapısında lisans çıkarıldı. 12 ay boyunca futbol ve spor eğitim alacak öğrenciler sezonu açtı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı ve Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü iş birliğiyle bu yıl ilk defa farklı 9 noktada gerçekleştirilen futbol okullarında uzman eğitmenlerce seçilen 90 futbol okulu öğrencisi altyapıya dahil edildi.

Yaz Spor Okulları futbol branşında eğitim alarak başarı elde eden ve spor yaşamlarına 12 ay boyunca Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün alt yapısında lisanslı olarak devam edecek sporcular sezonu Başkan Zeydan Karalar'ın katılımıyla açtı. Futbol okulu öğrencileriyle yakından ilgilenen Başkan Karalar, zeki çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirerek Adana'yı sporda ileriye taşıyacaklarını kaydetti.

Adanayı spor şehri yapmak istiyoruz

Başkan Zeydan Karalar, "Ben anneleri böyle mutlu görünce, yüzleri gülüyor görünce çok mutlu oluyorum. Kısa sürede bir spor kulübü kurduk ve bu spor kulübüne gelen öğrenci sayısı, sporcu sayısı 3 bini aştı. Adana'yı bir spor şehri yapmak istiyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin spor yapması onların bedensel ve ruhsal gelişimi açısından çok önemli. Spor sosyal açıdan da güçlü bireyler yetişmesine katkı sağlar. Bizim çocukluğumuzda dışarıya çıkar, akşama kadar oynardık. Kötülük, trafik yoktu. Şimdi öyle değil. Çocuklar akşama kadar evin içinde ve enerjisini atamıyor. İşte burada hem yaz spor okullarımızda hem de spor kulübümüzde, uzman eğitmenlerin ve güvenlik görevlilerimizin gözetiminde çocuklarımız spor yapacak" dedi.

Adana Demirspor ve Adanaspor için altyapı hazırlığı

Adanaspor ve Demirspor'un istenilen seviyede olmamasının temelinde altyapı sorunlarının bulunduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, "Biz burada aynı zamanda iki takımımız için de altyapı hazırlığı yapıyoruz. Her iki takımımızın altyapısından da uzun yıllardır üst seviyede oyuncu yetişmedi. Bir takımda altyapıdan yetişen oyuncu sayısı ne kadar çok olursa, o takımın başarılı olma şansı o kadar artar. Şu anda kulübümüzde eğitime başlayan 90 sporcunun gelecek vadettiğini söyleyebilirim. İnancım odur ki; kısa süre içinde Adanaspor, Adana Demirspor ve başka kulüpler bizden futbolcu isteyecekler. Seyhan Belediyesi'ndeyken spor kulübümüz çeşitli branşlarda ulusal ve uluslararası başarılar elde etti. Futbolda da Beşiktaş, Fenerbahçe, Adana Demirspor ve başka kulüplere sporcular verdik. Burada da amacımız odur. Amacımız burada çıkar elde etmek, para kazanmak değil. Toplumumuza zeki, çevik ve ahlaklı sporcular kazandırmak, karakterli, sosyal insanlar yetiştirmek. Bunun ardından, önce kendi ilimizin olmak üzere futbol kulüplerimize oyuncu yetiştirmek. Bizim temel amaçlarımız bunlardır" diye konuştu.

"Azimli ve kararlı olun, çok çalışın"

Son olarak altyapıya alınan sporculara seslenen Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

"Azimli ve kararlı olun. Her şey aklınızı kullanmak, azimli olmaktan ve çalışmaktan geçer. Bu mantaliteye sahip olanların başarmaması söz konusu değildir. Küsmeyin, darılmayın, inanın kendinize. Doğru yolda emin adımlarla yürüyün. Hepimizin bu ülkeye ödemesi gereken borcu var. Bu ülke kolay kurulmadı kolay da kurtarılmadı. Dolayısıyla yapacağımız her olumlu iş hem ailemizin mutluluğunu arttıracak hem ülkeye faydalı olacak."

Başkan Zeydan Karalar, konuşmasının ardından sporcularla ilgilendi ve penaltı atışları yaptı. - ADANA

Başkan Karalar: Doğru yolda emin adımlarla yürüyün
Başkan Karalar: Doğru yolda emin adımlarla yürüyün
Başkan Karalar: Doğru yolda emin adımlarla yürüyün
Başkan Karalar: Doğru yolda emin adımlarla yürüyün

Adana Büyükşehir Belediyesi, Karalar, Futbol, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 12:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Karalar: 'Doğru yolda emin adımlarla yürüyün' - Son Dakika

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