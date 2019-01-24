Adana'da Başı Duvardaki Deliğe Sıkışan Kediyi İtfaiye Kurtardı
1 saat önce
ADANA'da duvardaki deliğe başı sıkışan kedi ile nehirde boğulmak üzere olan martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
ADANA'da duvardaki deliğe başı sıkışan kedi ile nehirde boğulmak üzere olan martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Merkez Sarıçam
ilçesi Dağcı Mahallesi'nde evin duvarındaki deliğe bir kedinin başının sıkıştığını gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, deliğin çevresini murç ve çekiçle büyüterek kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Seyhan
Nehri'nde akıntıya kapılan ve boğulmak üzere olan martı da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Her iki hayvan da tekrar doğaya bırakıldı.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:23 Kaynak: DHA
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