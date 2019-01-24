Son Dakika Haberleri: Adana'da Başı Duvardaki Deliğe Sıkışan Kediyi İtfaiye Kurtardı

Adana'da Başı Duvardaki Deliğe Sıkışan Kediyi İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

ADANA'da duvardaki deliğe başı sıkışan kedi ile nehirde boğulmak üzere olan martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adana'da Başı Duvardaki Deliğe Sıkışan Kediyi İtfaiye Kurtardı, System.String[]
ADANA'da duvardaki deliğe başı sıkışan kedi ile nehirde boğulmak üzere olan martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Sarıçam ilçesi Dağcı Mahallesi'nde evin duvarındaki deliğe bir kedinin başının sıkıştığını gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, deliğin çevresini murç ve çekiçle büyüterek kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Seyhan Nehri'nde akıntıya kapılan ve boğulmak üzere olan martı da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Her iki hayvan da tekrar doğaya bırakıldı.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:23 Kaynak: DHA

Sarıçam, Merkez, İtfaiye, Adana, Güncel
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