Adana'da basın açıklaması, toplantı ve yürüyüş yasağı - Son Dakika
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Adana'da basın açıklaması, toplantı ve yürüyüş yasağı

09.05.2022 11:39
Adana'da basın açıklaması, toplantı ve yürüyüş yasağı

ADANA'da kent genelinde 9-24 Mayıs tarihleri arasında siyasi partiler ve sendikaların yapacağı faaliyetler hariç, park, bahçe, kamu binaları da dahil olmak üzere basın açıklaması, yürüyüş, toplantıların yasaklandığı duyuruldu.

ADANA'da kent genelinde 9-24 Mayıs tarihleri arasında siyasi partiler ve sendikaların yapacağı faaliyetler hariç, park, bahçe, kamu binaları da dahil olmak üzere basın açıklaması, yürüyüş, toplantıların yasaklandığı duyuruldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde 9-24 Mayıs tarihleri arasında  park, bahçe, kamu binaları da dahil olmak üzere basın açıklaması, yürüyüş, toplantıların yasaklandığı kaydedildi. Siyasi partiler ve sendikaların yasak kapsamına alınmadığının belirtildiği açıklamada şöyle denildi: "İlimizde de, sivil toplum kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından, 'basın açıklaması' veya benzer isimler adı altında düzenlenen eylem ve etkinliklerde; katılımcıların, bir yerde toplanarak basın açıklamasını gerçekleştirecekleri yere yürüyüş yaparak gittikleri veya basın açıklaması sonrasında başka bir yere toplu olarak yürüyerek gittikleri, bu yürüyüşler sırasında pankart, döviz vb. açarak ve slogan atarak yaya ve araç trafiğinin kısmen veya tamamen engellediği, kamu huzur ve esenliğinin tehlikeye düşürüldüğü ve başkalarının hak ve hürriyetlerinin kısıtlandığı gözlemlenerek tespit edilmiştir. Özellikle, halkın yoğun olduğu alış-veriş merkezleri, kamu hizmeti görülen bina vb. kuruluşların çevresi, kaldırım ve cadde üzerlerinde yapılan basın açıklaması ile benzeri eylemler, bu etkinliği düzenleyenler ve o civarda bulunan halkın güvenliği açısından sakıncalar doğurabilmektedir. İlimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyeti kamu esenliğinin sağlanması amacıyla; siyasi partiler ve sendikaların yapacağı faaliyetler hariç olmak üzere, ilimiz genelinde park/bahçe, genel yollar, kamu binaları önleri, STK önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda umuma açık veya/kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama ve bu gibi tüm faaliyetlerin eylem/etkinliklerin yapılmasının ve bu amaçla şehir merkezine gelebilecek olan şahısların ve araçların Adana il merkezine girişlerinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun (11/A) ve (11/C) maddeleri ile 2911 sayılı toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci maddesi hükümleri doğrultusunda 09/05/2022 günü saat: 08.00'den başlayarak 24/05/2022 günü saat: 23.59'a kadar 09/05/2022 tarih ve 75027471-5113(12470)/10 sayılı olur ile yasaklanmıştır."


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Sivil Toplum Kuruluşları, Adana, Mayıs, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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