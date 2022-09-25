Adana'da gazetecilere ilk yardım eğitimi verildi

Adana'da basın mensuplarına yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.
Türk Kızılay ile Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) arasındaki protokol kapsamında Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Kültür ve Sosyal Tesisleri'nde ilk yardım eğitimi verildi.
Eğitimde gazetecilere, acil durumlarda yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı.
Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, programın, Gaziantep'teki trafik kazasında ölen gazeteciler Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver anısına düzenlendiğini söyledi.
TGF Başkan Vekili ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir de eğitimin basın mensupları için önemli olduğunu belirterek, kurslara katılanlara sertifika verileceğini dile getirdi.
Eğitim programına Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer de katıldı.
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