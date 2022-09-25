TGF Başkan Vekili ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir de eğitimin basın mensupları için önemli olduğunu belirterek, kurslara katılanlara sertifika verileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Kızılay, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da gazetecilere ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika

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