Adana'da başından bıçaklanan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde başından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.
Turgut Özal Bulvarı'nda yürüyen M.E, arkasından yaklaşan kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
M.E'yi başından yaralayan saldırgan daha sonra bölgeden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibi, M.E'yi Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
M.E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polisin kaçan zanlının yakalanması için çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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