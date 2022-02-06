Üye Girişi
Adana'da başından bıçaklanan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Adana'da başından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

06.02.2022 14:24
Adana'da başından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde başından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde başından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Turgut Özal Bulvarı'nda yürüyen M.E, arkasından yaklaşan kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

M.E'yi başından yaralayan saldırgan daha sonra bölgeden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibi, M.E'yi Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

M.E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polisin kaçan zanlının yakalanması için çalışması sürüyor.

Adana'da başından bıçaklanan kişi ağır yaralandı
Adana'da başından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

YORUMLAR
500

Turgut Özal Bulvarı, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da başından bıçaklanan kişi ağır yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:34 Bir fatura isyanı şarkıcı Serkan Kaya'dan geldi! Faturayı görünce "Çok çalışmak lazım" dedi
14:02 Türkiye'nin konuştuğu evlilikte bomba detay ortaya çıktı! Gürsel Tekin, Mehtap Özkan'la daha evliyken tanışmış
13:33 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşım yaptıkları için gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi
13:02 Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: CHP'deyken A4 kağıtlarını birleştirerek namaz kılıyordum
13:01 Son Dakika: İrfan Can Kahveci'de kırık tespit edildi
12:46 Son Dakika! Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Hamdolsun, olumsuz bir durum yok
12:43 Son Dakika! Bahçeli'den İmamoğlu'nun ABD büyükelçisiyle buluşmasına tepki: Kasti ve programlanmış bir tahriktir, buradan uyarıyorum
12:32 Son Dakika: Devlet Bahçeli: Erken seçim Türkiye'nin gündeminde yoktur
12:25 Eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi İspanya'da attığı golle bir ilki başardı
12:21 ABD'de içme suyuna jet yakıtı karıştı, binlerce kişi hastaneye kaldırıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 14:45:49. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da başından bıçaklanan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement