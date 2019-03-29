Adana'da Başörtülü Genç Kızlara Hakaret İddiasına Soruşturma (3)
1 saat önce
GÖZALTINA ALINDIAdana'da başörtülü iki genç kıza sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu öne sürülen Z.G., başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
GÖZALTINA ALINDI Adana
'da başörtülü iki genç kıza sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu öne sürülen Z.G., başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin Emniyet Müdürlüğü
'ndeki sorgusu devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:40 Kaynak: DHA
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