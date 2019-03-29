Son Dakika Haberleri: Adana'da Başörtülü Genç Kızlara Hakaret İddiasına Soruşturma (3)

Adana'da Başörtülü Genç Kızlara Hakaret İddiasına Soruşturma (3)

1 saat önce

GÖZALTINA ALINDIAdana'da başörtülü iki genç kıza sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu öne sürülen Z.G., başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Adana'da Başörtülü Genç Kızlara Hakaret İddiasına Soruşturma (3), System.String[]
GÖZALTINA ALINDI

Adana'da başörtülü iki genç kıza sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu öne sürülen Z.G., başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:40 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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