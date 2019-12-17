Adana'da battaniyeye sarılı ceset bulundu - Son Dakika
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Adana'da battaniyeye sarılı ceset bulundu

6 saat önce

Adana'da yol kenarında battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu.

Adana'da battaniyeye sarılı ceset bulundu, System.String[]

Adana'da yol kenarında battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu.

Merkez Seyhan ilçesi Kuyumcular Mahallesi Tapantepe yolunda, bir kişinin yol kenarında battaniyeye sarılı halde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü tespit etti.

Cesedin boğaz kısmında izler tespit eden polis, cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı.

İncelemelerin ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:46 Kaynak: AA
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