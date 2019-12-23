Adana'da battaniyeye sarılı ceset bulunmasıyla ilgili iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da battaniyeye sarılı ceset bulunmasıyla ilgili iki şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Adana'da yol kenarında battaniyeye sarılı ceset bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Adana'da battaniyeye sarılı ceset bulunmasıyla ilgili iki şüpheli tutuklandı, System.String[]

Adana'da yol kenarında battaniyeye sarılı ceset bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 17 Aralık'ta merkez Seyhan ilçesinde yol kenarında battaniyeye sarılı cesedi bulunan Suriyeli Mustafa el Recep'in boynunda ip izleri tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, Recep'e ait cesedin Mersin'in Yenice ilçesinden araçla getirildiğini tespit etti.

Aracın plastik fabrikasından çıktığını belirleyen polis, iş yeri sahibi Sekan M. (34), çalışanlar İsa K. (34), Esat E. (38) ve ustabaşı Savaş İ'yi (44) gözaltına aldı.

Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden Savaş İ'nin, fabrikada iki hafta önce çalışmaya başlayan Recep'i 15 Aralık Pazar günü kendisini asmış halde bulduklarını, iş yerine zarar geleceği ve başlarının belaya gireceğini düşünerek Sekan M. ve diğer çalışanlarla cesedini araçla Adana'ya götürerek yol kenarına attıklarını iddia ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sekan M. ve Savaş İ. tutuklandı, Esat E. ve İsa K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aralık, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:00 Kaynak: AA
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