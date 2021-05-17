Adana'da bayram dönüşü helikopterli denetim - Son Dakika

ADANA'da polis, Ramazan Bayramı sonrası polis ekipleri, otoyolda helikopterli uygulama yaptı. Uygulamada, şehirlerarası otobüslerde yüzde 50 yolcu kapasitesinin aşılıp aşılmadığı, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'nın ardından Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, helikopterle denetim yaptı. Polis, denetimlerde otobüs işletmelerinin pandemi kuralları kapsamında yüzde 50 yolcu kapasitesini aşıp aşmadığını kontrol etti. Ayrıca sürücülerin başta emniyet kemeri olmak üzere trafik kurallarına uyup uymadığı denetlenirken, yolcuların da izin belgeleri kontrol edildi.Uygulama sırasında polis helikopteri, yolda kural ihlali yapanları tespit edip yerdeki ekiplere bildirdi. Kural ihlali yapan sürücü ve yolcular, uygulama noktasında durdurularak cezai işlem uygulandı.