Adana'da bayram namazı sosyal mesafeli kılındı - Son Dakika

ADANA'da Kurban Bayramı'nın ilk günü camilere akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak bayram namazı kıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda camilere gidemeyen vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda camilere koştu. Türkiye ve Orta Doğu'nun en büyük camilerinden olan Sabancı Merkez Camii'ne gelen vatandaşlara Yüreğir Belediyesi tarafından tek kullanımlık seccade ve maske dağıtıldı. Adana'da bugün itibariyle yürürlüğe giren maske takma zorunluluğunu da gözeten vatandaşlar, camide, Seyhan Müftüsü Mehmet Yaman tarafından verilen vaazın ardından sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak bayram namazını kıldı. Namazın ardından vatandaşlara lokum dağıtıldı.