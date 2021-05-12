Adana'da bayram öncesi şehirlerarası seyahat eden otobüsler denetlendi - Son Dakika

Adana'da Ramazan Bayramı öncesi şehirlerarası yolculuk yapan otobüslerde emniyet kemeri denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde emniyet kemeri denetimi yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinin çıkışında uygulama yapan ekipler, yolculara emniyet kemerinin önemini anlattı.

Öte yandan, yolcu ve şoförlere, trafik güvenliği ile ilgili broşürler dağıtıldı.