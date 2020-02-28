Adana'da baz istasyonundan akü çalan iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da baz istasyonundan akü çalan iki şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Adana'da bir GSM şirketinin baz istasyonundan akü çalan iki şüpheli tutuklandı.

Adana'da baz istasyonundan akü çalan iki şüpheli tutuklandı, System.String[]

Adana'da bir GSM şirketinin baz istasyonundan akü çalan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde 13 Şubat'ta bir GSM şirketine ait baz istasyonundan 4 akü çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, aküleri çalarak bir araca yükleyen iki şüphelinin Z.A.G. (29) ve Ş.S.Ö. (29) olduğunu belirledi.

Polis, daha önce hırsızlık yaptıkları GSM şirketinde çalıştıklarını belirlediği iki zanlıyı evlerinde gözaltına aldı.

Şüphelilerden Z.A.G, daha önce 4 yıl çalıştığı şirketin baz istasyon dolabınının anahtarının kendisinde bulunduğunu, aküleri oğlunun akülü aracında kullanmak için çaldığını, ancak uyumlu olmaması nedeniyle boş bir tarlaya bıraktığını iddia ettiği öğrenildi.

Diğer şüpheli Ş.S.Ö. de emanet olarak arkadaşından aldığı araçla gittikleri olay yerinde, Z.A.G. ile aküleri çaldıklarını, verdikleri maddi zararı karşılamak istediğini öne sürdüğü belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğimce tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:24 Kaynak: AA
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