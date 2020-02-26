Adana'da baz istasyonundan akü çalmak isteyen hırsızlar suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da baz istasyonundan akü çalmak isteyen hırsızlar suçüstü yakalandı - Son Dakika

Adana'da baz istasyonundan akü çalmak isteyen hırsızlar suçüstü yakalandı

10 dakika önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir baz istasyonundan akü çalmaya çalışan 2 şüpheli, suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Adana'da baz istasyonundan akü çalmak isteyen hırsızlar suçüstü yakalandı, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir baz istasyonundan akü çalmaya çalışan 2 şüpheli, suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konakoğlu Mahallesi'ndeki bir binanın üst katında bulunan baz istasyonunda şüpheli kişilerin olduğu ihbarı üzerine adrese gitti.

Ekipler, baz istasyonundan 8 aküyü sökerken şüpheliler H.N.Ç. ve Y.E.Y'yi yakaladı.

H.N.Ç. ve Y.E.Y'nin, iki farklı baz istasyonu akü hırsızlığının da şüphelileri olduğu belirlendi.

Zanlıların 3 farklı olayda çaldığı toplam 20 akü polis ekiplerince şirketlere teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:52 Kaynak: AA
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