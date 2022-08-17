Polisten kaçan klima hırsızları, takip sonucu yakalandı - Son Dakika
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Polisten kaçan klima hırsızları, takip sonucu yakalandı

17.08.2022 05:03
Polisten kaçan klima hırsızları, takip sonucu yakalandı

ADANA'da baz istasyonundan iç ve dış klima ünitesini çalıp, otomobil ile polisten kaçan Ramazan İ. ve İsmail A., takip sonucu yakalandı.

ADANA'da baz istasyonundan iç ve dış klima ünitesini çalıp, otomobil ile polisten kaçan Ramazan İ. ve İsmail A., takip sonucu yakalandı. Şüphelilerin çaldığı iddia edilen malzemeler ise otomobilin arka koltuğunda ele geçirildi.

Saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerindeki bir baz istasyonunun iç ve dış klima ünitesini söküp, otomobilin arka koltuğuna koyan 2 şüpheli, daha sonra araçla bölgeden ayrıldı. Hırsızlık olayına gören bir vatandaşın, 2 kişinin klima çalıp, 01 TP 692 plakalı otomobil ile uzaklaştığı yönünde ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Hırsızlık şüphelilerinin kaçtığı otomobilin, Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) TAG Otoyolu Adana Şehir Hastanesi'nden çıkış yaptığı belirlendi. Otomobilin, Çukurova Üniversitesi yakınında tekrar PTS tarafından saptaması üzerine aracın geçiş güzergahlarında önlem alındı. Merkez Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi'nde otomobili seyir halindeyken tespit eden devriye ekipleri, 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına aldırış etmeyen şüpheliler, kaçmaya başladı. Gültepe Mahallesi ara sokaklarında izlerini kaybettirmeye çalışan şüpheliler, başarılı olamayınca otomobili terk edip, yaya olarak kaçmaya başladı.

İNŞAATTA YAKALANDI

Yaya olarak kaçan şüphelilerden biri fazla uzaklaşamadan yakalandı. İsminin İsmail A. olduğu öğrenilen ve daha önce hırsızlık kaydı da bulanan şüphelinin, başka bir suç nedeniyle 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Birkaç yüz metre uzaklıkta inşaata girerek saklanan diğer şüpheli de kıskıvrak yakalandı. İsminin Ramazan İ. olduğu saptanan şüpheli ise olayla hiçbir ilgisinin olmadığını iddia etti. Öte yandan şüphelilerin terk ettiği otomobili inceleyen polis, baz istasyonundan çalınan iç ve dış klima ünitesini aracın arka koltuğunda buldu. 2 şüpheli ve otomobil, Sarıçam Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


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Kaynak: DHA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polisten kaçan klima hırsızları, takip sonucu yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polisten kaçan klima hırsızları, takip sonucu yakalandı - Son Dakika
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