"Adana'da bazı iş yerlerinin enerjisinin usulsüz kesildiği" iddiasına yalanlama

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ), Adana'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan bazı iş yerlerinin enerjilerinin usulsüz şekilde kesildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



Toroslar EDAŞ'tan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, Adana'da Kovid-19 salgını nedeniyle kapalı olan ancak elektrikleri kesilen bazı iş yerlerine ilişkin haberlerin yer aldığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:



"Söz konusu işletmelerden dönercinin açık olduğu yerinde görülmüş olup bu işletmenin aynı zamanda abonesiz iki ayrı iş yerine daha usulsüz elektrik verdiği tespit edilmiştir. Bazı kaynaklarda yer alan kıraathane de usulsüz tüketim yapan iş yerlerinden biridir. Bu tespitler sonrasında faal olan dönercinin hem tüketim ve kaçak kullanım kaynaklı borçlarını ödememesi hem de hukuka aykırı olarak usulsüz elektrik tüketimi yaptırmış olması nedeniyle elektriği kesilmiştir. Müşterimize, yapılan işlem hakkında bilgi verilmiştir." - ADANA