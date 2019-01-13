Son Dakika Haberleri: Adana'da Bazı Mezarlar Tahrip Edildi

Adana'da Bazı Mezarlar Tahrip Edildi

1 saat önce

Adana'da bir mezarlıktaki çok sayıda mezar taşı kimliği belirsiz kişilerce kırıldı.

Adana'da Bazı Mezarlar Tahrip Edildi, System.String[]
Adana'da bir mezarlıktaki çok sayıda mezar taşı kimliği belirsiz kişilerce kırıldı.

İmamoğlu ilçesi Tuna Mahallesi'ndeki mezarlığı ziyaret edenler çok sayıda mezara ve çevresine zarar verildiğini gördü.

Olaydan haberdar olan vatandaşlar da mezarlığa gelerek yakınlarının kabirlerini inceledi.

Yapılan incelemede çok sayıda mezar taşının kırıldığı görüldü.

Olayı duyduktan sonra mezarlığı gelen Zübeyir Yavuz, kendi yakınının mezarını kontrol ettiğini ve zarar verilmediğini gördüğünü dile getirerek, "Burası bir mezarlık. Bunu yapanları kınıyoruz. Ne amaçla olursa olsun bunu yapanların bulunup cezalarını çekmelerini istiyoruz." dedi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:07 Kaynak: AA

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