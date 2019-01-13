Adana'da Bazı Mezarlar Tahrip Edildi
1 saat önce
Adana'da bir mezarlıktaki çok sayıda mezar taşı kimliği belirsiz kişilerce kırıldı.
Adana
'da bir mezarlıktaki çok sayıda mezar taşı kimliği belirsiz kişilerce kırıldı. İmamoğlu
ilçesi Tuna Mahallesi'ndeki mezarlığı ziyaret edenler çok sayıda mezara ve çevresine zarar verildiğini gördü.
Olaydan haberdar olan vatandaşlar da mezarlığa gelerek yakınlarının kabirlerini inceledi.
Yapılan incelemede çok sayıda mezar taşının kırıldığı görüldü.
Olayı duyduktan sonra mezarlığı gelen Zübeyir Yavuz, kendi yakınının mezarını kontrol ettiğini ve zarar verilmediğini gördüğünü dile getirerek, "Burası bir mezarlık. Bunu yapanları kınıyoruz. Ne amaçla olursa olsun bunu yapanların bulunup cezalarını çekmelerini istiyoruz." dedi.
Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:07 Kaynak: AA
Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan'ı Ziyaret Etmesine İlişkin Kılıçdaroğlu'ndan İlk Yorum: Gidilebilir
ABD Başkanı Trump'ı Tuvalet Fırçası Haline Getirdiler
Eski Bakan Recep Akdağ,Gençlerle Birlikte Renkli Görüntüler Verdi
Erdoğan'dan Down Sendromlu Çocuğa: Beni Ne Kadar Seviyorsun, Göster Bakalım