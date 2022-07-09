Adana'da bazı vatandaşlar, kurbanlarını sokaklarda kesti

ADANA'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde bazı vatandaşlar, kentin pek çok noktasına kurulan kurban kesim yeri kurulmasına rağmen kurbanlıklarını sokaklarda ve iş yerleri önünde kesti.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde sabah namazının ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Kentin farklı noktaya kurulan kurban kesim yerlerinde vatandaşlar sırayla kurbanlarını kestirdi. Bazı vatandaşların ise kurbanlıklarını iş yerlerinin önünde, kaldırımda kestiği görüldü. Bazılarının kurbanlıklarını sulama kanallarının demir korkuluklarına ya da ağaçlara asarak yüzünce, ortaya istenmeyen görüntüler çıktı.