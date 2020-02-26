Adana'da bebeğin doktor ihmaliyle öldüğü iddiasına ilişkin dava - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da bebeğin doktor ihmaliyle öldüğü iddiasına ilişkin dava - Son Dakika

Adana'da bebeğin doktor ihmaliyle öldüğü iddiasına ilişkin dava

6 saat önce

Adana'da sağlık durumuyla ilgilendiği bir günlük erkek bebeğin "ihmalli davranışla ölümüne neden olduğu" iddia edilen çocuk doktorunun yargılanmasına devam edildi.

Adana'da bebeğin doktor ihmaliyle öldüğü iddiasına ilişkin dava, System.String[]

Adana'da sağlık durumuyla ilgilendiği bir günlük erkek bebeğin "ihmalli davranışla ölümüne neden olduğu" iddia edilen çocuk doktorunun yargılanmasına devam edildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık doktor H.E. ile ölen bebeğin babası Ferhat ve annesi Zümrüt Umakoğlu gelmedi.

Tarafların avukatlarının katıldığı duruşmada mahkeme başkanı, bebek Yağız Sezai Umakoğlu'nun ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 3. Üst Kurulu Başkanlığından raporun geldiğini söyledi.

Mahkeme savcısı, araştırılacak başka hususun kalmadığını belirtip esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Savcı, mütalaasında, Zümrüt Umakoğlu'nun özel bir hastanede 6 Ağustos 2015'de doğum yaptığını, doğuma çocuk hastalıkları doktoru H.E'nin de katıldığını, anne ve bebeğin 7 Ağustos'ta hastaneden taburcu edildiğini belirtti.

Mütalaasında, aynı gün akşam saatlerinde bebek Yağız Sezai'nin rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından tekrar aynı hastanenin acil servisine getirildiğini ifade eden savcı, bebeğin durumunun ağır olması nedeniyle önce Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine, ardından da başka bir özel hastaneye götürüldüğü ve burada tedavi görmekteyken aynı gün vefat ettiğini kaydetti.

Adli Tıp Kurumu raporunda, bebeğin ölümünün hipoplastik sol kalp sendromu ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiğinin belirtildiğine dikkati çeken savcı, yine raporda, bu hastalığın doğumsal ve çok ağır seyirli bir kalp hastalığı olduğunu, bebeğin doğumundan ölümüne kadar yapılan tıbbi kurallar uygun olduğundan, doktor H.E'ye tıbben hata atfedilemeyeceğini belirtti.

Savcı, sanık doktor H.E.'nin "unsurları oluşmayan suçtan" beraatine karar verilmesini istedi.

Ölen bebeğin ailesinin avukatı, adli tıp raporunu ilk defa duruşmada öğrendiklerini belirtip esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı karar için ileri bir tarihe erteledi.


Olay


Adana'da Ferhat ve Zümrüt Umakoğlu'nun 6 Ağustos 2015 tarihinde hastanede dünyaya gelen Yağız Sezai ismini verdikleri bebek, taburcu edildikten bir süre sonra rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. Ailenin şikayeti üzerine çocuk doktoru H.E. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş, yapılan itiraz sonucu ise Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesinde "İhmalli davranışla kasten adam öldürme" suçundan dava açılmıştı. Bu mahkeme ise görevsizlik kararıyla dosyayı Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eskişehir'deki cinayetin zanlısı genç kız ile öldürdüğü nişanlısının son görüntüleri ortaya çıktı
Nişanlısının öldürdüğü Emrah Öztürk cinayetinde güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı Kayseri'de feci kaza! 2 ölü, 2 yaralı Yuvada çalışan kadın, istismar ettiği 13 yaşındaki çocuktan bebek dünyaya getirdi

Son Dakika Haberleri
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 22:45:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da bebeğin doktor ihmaliyle öldüğü iddiasına ilişkin dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]