Adana’da beklenti mega projeler
1 saat önce
Biri Büyükşehir olmak üzere 15 ilçe başkanını seçmeye hazırlanan Adana'da iş dünyası, belediye başkanlarından büyük ölçekli projeler konusunda da adım atmasını bekliyor.
Biri Büyükşehir olmak üzere 15 ilçe başkanını seçmeye hazırlanan Adana
'da iş dünyası, belediye başkanlarından büyük ölçekli projeler konusunda da adım atmasını bekliyor. (Eray Şen
)
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:05
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