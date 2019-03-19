Son Dakika Haberleri: Adana’da beklenti mega projeler

Adana’da beklenti mega projeler

1 saat önce

Biri Büyükşehir olmak üzere 15 ilçe başkanını seçmeye hazırlanan Adana'da iş dünyası, belediye başkanlarından büyük ölçekli projeler konusunda da adım atmasını bekliyor.

Adana’da beklenti mega projeler, System.String[]
Biri Büyükşehir olmak üzere 15 ilçe başkanını seçmeye hazırlanan Adana'da iş dünyası, belediye başkanlarından büyük ölçekli projeler konusunda da adım atmasını bekliyor. (Eray Şen)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:05 

Eray Şen, Adana, Ekonomi
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