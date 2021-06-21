Adana'da belediye çalışanlarına Kovid-19 aşıları yapılıyor - Son Dakika

Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında belediye çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesinde, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, merkez bina ve ASKİ'de oluşturulan iki ayrı odada, çalışanlara ilk doz aşılarını yaptı.

Yüreğir Belediyesinde de İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, belediyenin çeşitli müdürlüklerinde görev yapan işçi ve memurlara ilk doz aşılarını yapmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, salgın sürecinin bir an önce sona ermesi için aşı konusunda tüm vatandaşların duyarlı olması gerektiğini kaydetti.