Adana'da belediye otobüsü PTT binasına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Adana'da belediye otobüsü PTT binasına çarptı: 2 yaralı
29.01.2021 13:27
Adana'da belediye otobüsünün PTT şubesinin bulunduğu binaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adana'da belediye otobüsünün PTT şubesinin bulunduğu binaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Tolga Coşkun yönetimindeki 01 DYM 49 plakalı Büyükşehir Belediyesine ait otobüs, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde PTT şubesinin olduğu binaya çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile şubede görevli Cansel Tapdıkbayram, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaza sırasında yolcu bulunmadığı öğrenilen otobüs vinç yardımıyla kaldırıldı, hasar oluşan binada çalışma başlatıldı.
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