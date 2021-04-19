Adana'da belediye otobüsüne taşlı sopalı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika

Otobüse taşlı sopalı saldırıda bulunan 2 kişi, aracın camlarını kırdı. Saldırıda sürücünün de arasında olduğu 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünün önü Kozan ilçesi Bağtepe Mahallesi'nde yol verme meselesi yüzünden kesildi.

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