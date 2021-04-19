Adana'nın Kozan ilçesinde, belediye otobüsüne düzenlenen taşlı sopalı saldırıda 3 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünün önü Kozan ilçesi Bağtepe Mahallesi'nde yol verme meselesi yüzünden kesildi.
Otobüse taşlı sopalı saldırıda bulunan 2 kişi, aracın camlarını kırdı. Saldırıda sürücünün de arasında olduğu 3 kişi yaralandı.
Jandarma ekiplerinin saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen 2 kardeşin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adana'da belediye otobüsüne taşlı sopalı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika