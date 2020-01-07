Adana'da belediyedeki çifte cinayetle ilgili davada savcı mütalaasını verdi - Son Dakika
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Adana'da belediyedeki çifte cinayetle ilgili davada savcı mütalaasını verdi

6 saat önce

Adana'da, Çukurova Belediyesinde zabıta müdürü ve komiserinin silahla öldürülmesi, zabıta amirinin de yaralanmasıyla ilgili davada mütalaasını açıklayan savcı, sanık hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl hapis cezası istedi.

Adana'da belediyedeki çifte cinayetle ilgili davada savcı mütalaasını verdi, System.String[]

Adana'da, Çukurova Belediyesinde zabıta müdürü ve komiserinin silahla öldürülmesi, zabıta amirinin de yaralanmasıyla ilgili davada mütalaasını açıklayan savcı, sanık hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl hapis cezası istedi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Altuğ ile tarafların avukatları katıldı.

Savcı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Altuğ'un "tasarlayarak iki kişiyi öldürmek" suçundan iki kez ağırlaştırılmış, "Öldürmeye teşebbüsten" ise 17 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Daha sonra söz verilen sanık Altuğ, öldürme ve yaralama olaylarını kasıtlı olarak yapmadığını iddia etti.

Pişmanlığını dile getiren Altuğ, "Beni kurban seçtiler. Üzerime iftira atılar. Beni hiç olmadığım olayın içine katmaya çalıştılar. Meslekten istifa etmeyi düşünüyordum. Öldürülme tehditleri aldığım için yanımda silahımı taşıyordum. Olayı tasarlayarak gerçekleştirmedim. Eğer ben bunları öldürecek olsaydım, beni görevden aldıklarında öldürürdüm." diye konuştu.

Sanığın avukatı ise esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Altuğ'un tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Çukurova Belediyesinde 7 Aralık 2018'deki silahlı saldırıda zabıta müdürü Cengiz Aydoğdu (51) ve zabıta komiseri Habil Aykan'ı (52) öldürdüğü, zabıta amiri Kenan Özdemir'i (52) yaraladığı öne sürülen Fen İşleri Müdürlüğü Yol Şantiyesi zabıta memuru Ahmet Altuğ hakkında dava açılmıştı.

Zabıta, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:12 Kaynak: AA
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