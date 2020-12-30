Adana'da belediyeden kırsaldaki çocuklara internet desteği - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki 199 mahallede Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim alan öğrencilere internet paketi desteği sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 199 mahallede 4 bin 452 hanede 8 bin 253 öğrencinin faydalanması için zayıf kalan internet altyapısını güçlendirme çalışması yapıldı.

Çalışmayla, öğrencilerin kullanımı için hane başına ücretsiz 50 GB internet sağladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, merkez Yüreğir ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde ailelere internet paketlerini teslim etti.

Ücretsiz internet paketinin yanı sıra ihtiyacı olduğu tespit edilen öğrencilere tablet de dağıttıklarını belirten Karalar, "Salgın nedeniyle evden internet aracılığıyla yapılan eğitime katılamayan öğrencilerin büyük bir eksiğini gidermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitim yılı sonuna kadar yetecek şekilde internet paketi veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeniköy Muhtarı Faruk Umar da önemli bir ihtiyacın karşılandığını belirterek, Başkan Karalar'a teşekkür etti.