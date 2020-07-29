Adana'da belediyeden "Köyünüze Derman" projesi - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından "Köyünüze Derman" projesi kapsamında her gün bir yerleşim yeri ziyaret edilerek sağlık, yol bakımı, peyzaj düzenlemesi, temizlik ve diğer konulardaki eksiklikler aynı gün giderilmeye çalışılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Köyünüze Derman" projesi kapsamında Karataş ilçesine bağlı Sirkenli Mahallesi'nde yapılan çalışmaları inceledi.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Karalar, projeyle bir yerleşkede, köyde, mahallede ne ihtiyaç varsa tespit edilip anında çözüm üretilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Karalar, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.