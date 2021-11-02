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Adana'da Belemedik Tabiat Parkı'nda kitap okuma etkinliği yapıldı - Son Dakika

Adana'da Belemedik Tabiat Parkı'nda kitap okuma etkinliği yapıldı

02.11.2021 15:08
Adana'da Belemedik Tabiat Parkı'nda kitap okuma etkinliği yapıldı

(AA) Adana'nın Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı'nda kitap okuma etkinliği yapıldı.

(AA) Adana'nın Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı'nda kitap okuma etkinliği yapıldı.

Borsa İstanbul Şehit Erhan Konuk Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Pozantı Belediyesi işbirliğinde tarafından "Huzuru doğadan, nefesini kitaptan al" sloganıyla tabiat parkında yapılan etkinlikte, 122 öğrenci ve 12 öğretmenden oluşan katılımcı yürüyüş yaptı, bocce oynadı. Katılımcılar daha sonra sararmış çınar ağaçları altında sessiz bir ortamda birlikte kitap okudu.

Okul Müdürü Ömer Özer, amaçlarının öğrencilerin telefon, tablet ve bilgisayar gibi dijital aletlerden bir müddet uzak tutup, kitap okuma alışkanlığını geliştirmek olduğunu belirtti.

Özer, "Doğa ile toprak ile iç içe olan öğrencilerimizin motivasyonunun yüksekliği biz öğretmenleri de çok çok mutlu etti. Yaptığımız bu etkinlikle öğrencilerimizin zihnine hem doğayı hem de kitap okuma sevgisini yerleştirmeyi hedefliyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki yıllarda bu etkinliği daha geniş bir katılımla ve daha kapsamlı bir şekilde yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Adana'da Belemedik Tabiat Parkı'nda kitap okuma etkinliği yapıldı
Adana'da Belemedik Tabiat Parkı'nda kitap okuma etkinliği yapıldı
Adana'da Belemedik Tabiat Parkı'nda kitap okuma etkinliği yapıldı

Borsa İstanbul, Pozantı, Adana, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da Belemedik Tabiat Parkı'nda kitap okuma etkinliği yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Belemedik Tabiat Parkı'nda kitap okuma etkinliği yapıldı - Son Dakika
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