Son Dakika Haberleri: Adana'da, "Beraber yürüyelim" etkinliği
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Adana'da, "Beraber yürüyelim" etkinliği

34 dakika önce

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Adana İl Temsilcisi Filiz Yaldız, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 22 Eylül Pazar günü 81 ilde "Beraber yürüyelim" etkinliği düzenleneceğini belirterek, organizasyonun Adana ayağına herkesi davet ettiklerini söyledi.

Adana'da,

Türkiye Herkes İçin Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu (HİS) Adana İl Temsilcisi Filiz Yaldız, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 22 Eylül Pazar günü 81 ilde "Beraber yürüyelim" etkinliği düzenleneceğini belirterek, organizasyonun Adana ayağına herkesi davet ettiklerini söyledi.

Yaldız, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaretinde, HİS olarak 22 Eylül'de 81 ilde "Beraber yürüyelim" etkinliği düzenleyeceklerini belirtti.

Çocuk, genç, yaşlı ve engelli tüm vatandaşları etkinliğe davet eden Yaldız, "22 Eylül Pazar günü, 81 ilde düzenlenecek 'Beraber yürüyelim' etkinliğinin Adana ayağına herkesi davet ediyoruz. Program saat 14.00'te Atatürk Parkı'nda başlayacak." ifadesini kullandı.

Eylül, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:38 Kaynak: AA
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