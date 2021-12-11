Adana'da beton bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki arkadaşı Mehmet Akif A, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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