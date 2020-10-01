Adana'da bıçak yaralama - Son Dakika

Adana'da bir kıraathanede çıkan tartışmada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yurt Mahallesi'nde bir kıraathanede, M.Ş. ile S.E. ve oğlu K.E. arasında tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine baba-oğul, bıçakla M.Ş'yi sırtından yaraladı.

Çukurova Devlet Hastanesine kaldırılan M.Ş'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

M.Ş'nin polis memuru olduğu ve olay sırasında izinde bulunduğu öğrenildi.

Olayın S.E'nin M.Ş'nin çocuğunu darbetmesi nedeniyle çıktığı öne sürüldü.

Şüpheli baba-oğul gözaltına alındı.