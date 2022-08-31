Adana'da bıçaklanan hırsızlık şüphelisi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da bıçaklanan hırsızlık şüphelisi hastaneye kaldırıldı

31.08.2022 04:36
Adana'da bıçaklanan hırsızlık şüphelisi hastaneye kaldırıldı

Adana'da bıçakla ağır yaralanan hırsızlık şüphelisi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da bıçakla ağır yaralanan hırsızlık şüphelisi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Söz konusu adreste yerde yatan A.T'nin bıçaklandığını belirleyen ekipler, yaralının yanında hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen malzemeler buldu.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan A.T. Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Hamile eşi, çocuğu aldıracağını söyleyince evi yakmış Hamile eşi, çocuğu aldıracağını söyleyince evi yakmış Adana'da futbolcu fabrikası Adana'da futbolcu fabrikası Adana'da evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı Adana'da evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Adana Yüregir, Yenidoğan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da bıçaklanan hırsızlık şüphelisi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:32 NATO'nun Türkiye mesajı Yunanistan'ı çılgına çevirdi
10:03 Beşiktaş, Weghorst'un bonservisi için harekete geçti
10:04 Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdü
09:48 AFAD da İstanbulluları uyardı: Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun
09:44 Yıldız futbolcu Neymar'ın Türk bayraklı paylaşımı sosyal medyayı salladı
09:35 Google, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformunu onaylamadı
09:27 Trabzonspor'da bomba transfer harekatı! Manchester United'ın yıldızına teklif sunuldu
10:00 İETT şoförü "klima arızalı" diyerek yolcuları indirdi
09:20 Dünyaevine giren Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinden romantik bir paylaşım geldi
08:59 CHP'li Samandağ Belediye Başkanı'nın yıkım kararını avukat olan CHP İlçe Başkanı durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 11:00:14. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da bıçaklanan hırsızlık şüphelisi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement