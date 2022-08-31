Ambulansta ilk müdahalesi yapılan A.T. Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Adana Yüregir, Yenidoğan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da bıçaklanan hırsızlık şüphelisi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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