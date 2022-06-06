Adana'da bıçakla bir kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan sanığa 24 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Adana'da bıçakla bir kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan sanığa 24 yıl hapis cezası

06.06.2022 14:57
Adana'da bıçakla bir kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan sanığa 24 yıl hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada bir kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan tutuklu sanığa 24 yıl hapis cezası verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada bir kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan tutuklu sanığa 24 yıl hapis cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Orhan S. ile müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, geçen yıl 11 Nisan'da merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki adreste aralarında bulunan husumet nedeniyle çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada ev sahibi Orhan S'nin, Cihat Ö. ve kardeşi Cahit Ö'yü bıçakla yaraladığını belirtti.

Savcı, mütalaasında Orhan S'nin de sopayla yaralandığını, Cihat Ö'nün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirterek, sanığın "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs"ten cezalandırılmasını istedi.

Sanık Orhan S, savunmasında önceki beyanlarını tekrarladığını belirterek, "Haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Orhan S'yi, maktul Cihat Ö'ye yönelik eylemi nedeniyle "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 16 yıl, kardeşi Cahit Ö'ye yönelik eylemi yüzünden de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl olmak üzere 24 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

Geçen yıl 11 Nisan'da Ziyapaşa Mahallesi'ndeki adreste çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada ev sahibi Orhan S. sopayla, Cihat Ö. ve kardeşi Cahit Ö. bıçakla yaralanmıştı. Cihat Ö, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiş, zanlı Orhan S. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Ziyapaşa Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da bıçakla bir kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan sanığa 24 yıl hapis cezası - Son Dakika
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