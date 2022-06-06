Adana'da bıçakla bir kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan sanığa 24 yıl hapis cezası

Mahkeme heyeti, sanık Orhan S'yi, maktul Cihat Ö'ye yönelik eylemi nedeniyle "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 16 yıl, kardeşi Cahit Ö'ye yönelik eylemi yüzünden de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl olmak üzere 24 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada bir kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan tutuklu sanığa 24 yıl hapis cezası verildi.

Kaynak: AA

Ziyapaşa Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

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