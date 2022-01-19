Adana'da bıçakla yaraladığı kişinin motosikletini çaldığı öne sürülen zanlıya dava - Son Dakika

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sürücüsünü bıçakla yaralayıp motosikletini çaldığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, "silahla yağma" suçlamasıyla tutuklanan V.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. V.K. için 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede olay günü zanlının merkez Seyhan ilçesi Koza Mahallesi'nde motosikletiyle seyir halindeki İ.B'yi durdurduğu ve elindeki bıçakla mağduru tehdit ederek motosikleti kendisine teslim etmesini istediği anlatıldı.

Müşteki İ.B'nin bunu kabul etmemesi ve direnmesi üzerine zanlı V.K'nin mağduru bıçakla hayati tehlike geçirmesine neden olacak şekilde yaraladığı ve ardından motosikletini çaldığı belirtilerek üzerine atılı "silahla yağma" suçundan cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.