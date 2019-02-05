Son Dakika Haberleri: Adana'da Bıçakla Yaralama

Adana'da Bıçakla Yaralama

1 saat önce

Adana'nın Seyhan ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçakla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Adana'da Bıçakla Yaralama, System.String[]
Adana'nın Seyhan ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçakla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler, Bülent A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Bülent A'yı kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.

Bülent A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:12 Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel
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