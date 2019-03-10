Son Dakika Haberleri: Adana'da Bıçakla Yaralama

Adana'da Bıçakla Yaralama

1 saat önce

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi tartıştığı üvey babasını bıçakla yaraladı.

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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi tartıştığı üvey babasını bıçakla yaraladı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde İsmail A, bilinmeyen nedenle üvey babası Mesut S. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İsmail A. mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla üvey babası Mesut S'yi yaraladı.

Başından yaralanan Mesut S. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan İsmail A'yı yakalamak için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 08:32 Kaynak: AA

Yeşilyurt Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel
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