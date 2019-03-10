Adana'da Bıçakla Yaralama
1 saat önce
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi tartıştığı üvey babasını bıçakla yaraladı.
Adana
'nın Seyhan
ilçesinde bir kişi tartıştığı üvey babasını bıçakla yaraladı. Yeşilyurt Mahallesi
'nde İsmail A, bilinmeyen nedenle üvey babası Mesut S. ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İsmail A. mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla üvey babası Mesut S'yi yaraladı.
Başından yaralanan Mesut S. 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay sonrası kaçan İsmail A'yı yakalamak için çalışma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 08:32 Kaynak: AA
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