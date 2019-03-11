Adana'da Bıçakla Yaralama

ADANA(AA) - Seyhan ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

ADANA(AA) - Seyhan ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.





İddiaya göre, M.A. ilçeye bağlı Ziya Paşa Mahallesi'nde Şehmuz A'nın yanına yaklaşıp para istedi.





Para vermek istemeyen Şehmuz A'ya bıçakla saldıran şüpheli, bu kişiyi kolundan yaralayıp kaçtı.





Yere yığılan Şehmuz A. vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.





Olayla ilgili araştırma başlatan polis, şüpheli M.A'yı yakalayarak gözaltına aldı.

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