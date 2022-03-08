Adana'da bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Adana'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklandığı ileri sürülen kadın hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları araştırmada D.B'nin tartıştığı erkek arkadaşı E.K. tarafından bıçaklandığını ve şüphelinin kaçtığını tespit etti.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan, hayati tehlikesi bulunmayan D.B. ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma yapan polis ekipleri, şüpheliyi suç aleti bıçakla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli E.K, Şehit Mustafa Sarı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.