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Adana'da bıçaklanarak öldürülen çocuğun cenazesi defnedildi - Son Dakika

Adana'da bıçaklanarak öldürülen çocuğun cenazesi defnedildi

19.02.2022 14:42
Adana'da bıçaklanarak öldürülen çocuğun cenazesi defnedildi

Adana'da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Adana'da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde, dün tartıştığı A.S.Y tarafından bıçaklanarak öldürülen Muhammet Yasir Yücel'in (17) cenazesinin Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenazeyi teslim almaya gelen Yücel'in babası Mehmet Yücel, gazetecilere, üzgün olduklarını belirterek, "Gelmiş yavrumun kalbine bıçak sokmuş, bu nasıl bir canilik? Ben onsuz nasıl yaşayacağım? 17 yaşındaydı, ilk fidanımdı." diye konuştu.

Yakınlarınca teslim alınan Muhammet Yasir Yücel'in naaşı, Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Öte yandan, dün gözaltına alınan zanlı A.S.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İsmetpaşa Mahallesi'nde A.S.Y, dün tartıştığı Muhammet Yasir Yücel'i göğsünden bıçaklayarak yaralamıştı. Zanlı olay yerinde polis ekiplerince yakalanmış, hastaneye kaldırılan Yücel müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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İsmetpaşa Mahallesi, Adli Tıp, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da bıçaklanarak öldürülen çocuğun cenazesi defnedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da bıçaklanarak öldürülen çocuğun cenazesi defnedildi - Son Dakika
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