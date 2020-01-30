Adana'da bıçaklandığı iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Adana'da bıçaklandığı iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Adana'da bıçaklı saldırıya uğradığını öne süren yaralı kişi, tedavi altına alındı.

Adana'da bıçaklandığı iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Adana'da bıçaklı saldırıya uğradığını öne süren yaralı kişi, tedavi altına alındı.

merkez Seyhan Yeşilyurt Mahallesi'nde A.E, oturduğu evden 112 Acil Sağlık ekiplerine telefonla ulaşarak bıçaklandığı bilgisini verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaralıyı Seyhan Devlet Hastahanesine kaldırdı.

A.E'nin polise verdiği ifadede, merkez Seyhan ilçesi Karaafat Caddesi'nde tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradığını, daha sonra evine geldiğini, ağrıların artması üzerine sağlık ekiplerini aradığını söylediği öğrenildi.

Yeşilyurt Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:34 Kaynak: AA
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