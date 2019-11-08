Son Dakika Haberleri: Adana'da bıçaklandığını ailesinden saklayan kız öğrenci hastaneye kaldırıldı
Son Dakika Güncel Adana'da bıçaklandığını ailesinden saklayan kız öğrenci hastaneye kaldırıldı

Adana'da bıçaklandığını ailesinden saklayan kız öğrenci hastaneye kaldırıldı

7 saat önce

Adana'da, dün arkadaşıyla yaptığı kavgada bıçaklanan ve olayı ailesinden gizleyen kız öğrenci, bugün okulda rahatsızlanınca hastahaneye kaldırıldı.

Adana'da bıçaklandığını ailesinden saklayan kız öğrenci hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Adana'da, dün arkadaşıyla yaptığı kavgada bıçaklanan ve olayı ailesinden gizleyen kız öğrenci, bugün okulda rahatsızlanınca hastahaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, dün kız arkadaşıyla tartışmasının ardından bıçaklanan G.P. (15) kendi imkanlarıyla yaralı baldırını tedavi edip durumu ailesine anlatmadı.

Bugün eğitim gördüğü Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gelen G.P. ders saatinde fenalaşınca durum öğretmeni tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine ve kız öğrencinin ailesine bildirildi.

Okula gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan G.P. tedaviye alındı.

Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Yeşilyurt Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:00 Kaynak: AA
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