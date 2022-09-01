Adana'da bıçakla yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika
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Adana'da bıçakla yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

01.09.2022 01:34
Adana'da bıçakla yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

Adana'da bıçaklanma sonucu yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da bıçaklanma sonucu yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde, dün bıçakla yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Abdülmenaf Tüy, burada yaşamını yitirdi.

Yapılan işlemlerin ardından Tüy'ün cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Dün, bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Abdülmenaf Tüy'ü sokakta yaralı halde ve yanında hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen malzemeler bulmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da bıçakla yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da bıçakla yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika
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