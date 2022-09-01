Dün, bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Abdülmenaf Tüy'ü sokakta yaralı halde ve yanında hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen malzemeler bulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Adana'da bıçakla yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika

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