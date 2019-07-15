Son Dakika Haberleri: Adana'da bıçaklı cinayete 3 tutuklama
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da bıçaklı cinayete 3 tutuklama

3 saat önce

ADANA'da, Serkan Koca'yı (36) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Adana'da bıçaklı cinayete 3 tutuklama, System.String[]
ADANA'da, Serkan Koca'yı (36) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Olay, 10 Temmuz'da gece yarısı Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Koca, yolda karşılaştığı kimliği belirsiz kişilerle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Koca, gruptaki bir kişi tarafından göğsünden bıçaklandı. Ağır yaralanan Koca, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. Olayı farkeden çevredekiler polisi ve 112'yi aradı. Ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koca, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, Serkan Koca'nın bir süre önce Sadrettin T. ile küfürleşme yüzünden kavga ettiğini saptadı. Olay günü Sadrettin T., Fırat T. ve Cemal A. ile yine karşılaşan Serkan Koca'nın çıkan kavgada Sadrettin T. ve Cemal A. tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Olayından ardından gözaltına alınan şüphelilerden Sadrettin T. Cemal A. ve Fırat T. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.


- Adana
Fatih Mahallesi, Serkan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı adam, kendisine baltayla saldıran baba ve oğlunu tüfekle öldürdü Adli Tıp gerçeği ortaya çıkarınca müebbete çarptırıldı Çin'de bulunan 100 yıllık Jianghan Oteli yandı Samsun'da korkutan görüntü! Sazan balıkları kıyıya vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.7.2019 12:39:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da bıçaklı cinayete 3 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]