Son Dakika Haberleri: Adana'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

Adana'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

6 saat önce

Adana'da sokak ortasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Adana'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı, System.String[]

Adana'da sokak ortasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Olay, Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında sokak ortasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında isimleri öğrenilemeyen 2 kişi bıçaklandı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler ise arabaya binerek hızla olay yerinden kaçtı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen sağlık ekipleri göğsünden ve kafasından bıçaklanan ismi öğrenilemeyen şahsı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı. Yaralanın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yaralanan şahıs ise özel bir hastanede tedavi altına alındı.


Olayı gerçekleştiren şahıslar ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına aldı. - ADANA

Seyhan, kavga, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


50 liraya çıkan kuyruk yağı et fiyatıyla yarışıyor
Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran kişi, intihar etti Taksicilerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 07:18:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]