Son Dakika Haberleri: Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

38 dakika önce

Adana'da çıkan bıçaklı tartışmada bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, System.String[]
Adana'da çıkan bıçaklı tartışmada bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde Y.G. (16) ile C.S. ve N.G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.S. ve N.G, Y.G'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Y.G'yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

Y.G, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheliler ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Cinayet Büro Amirliğine götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:09 Kaynak: AA

Kozan, Sarıçam, Adana, Güncel
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