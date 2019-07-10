Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü
42 dakika önce
Adana'da husumetlileri tarafından bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Adana Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 02:54 Kaynak: AA
'da husumetlileri tarafından bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Serkan
Koca (36), küfürleşme nedeniyle husumeti bulunduğu ileri sürülen kişilerle merkez Seyhan
İlçesi Fatih Mahallesi
'nde karşılaştı.
Burada yaşanan tartışma sırasında göğsünden bıçaklanan Koca ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Yüreğir
Devlet Hastanesine kaldırılan Koca, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis
şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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