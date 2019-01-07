Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Adana'da bıçaklı kavgada bir lise öğrencisi yaralandı.

Adana'da bıçaklı kavgada bir lise öğrencisi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Kenan Evren Bulvarı'nda bir kişinin bacağından yaralı olduğu bilgisini alan polis, olay yerine gitti.



Yaralı lise öğrencisi Ö.Ö. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastahanesine kaldırıldı.



Polise önce "demire takıldığı" bilgisini veren ancak hastanede yapılan tetkiklerde bıçaklandığı anlaşılan genci bıçaklayan kişinin aynı okulda öğrenci olan M.K.Ç. olduğunu belirledi.



Zanlı, polis tarafından yakalandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yılbaşında Alkol Almak İçin Polis Kılığına Giren Şüpheliler, Adliyeye Sevk Edildi

Önce Kuzeni, Ardından Halasının Torunuyla Nişanlandırılan Kayıp Genç Kız Bulundu

"Böyle Olsun İstemezdim" Deyip 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Eden Anne Bulundu!

Gaziantep'te Parkta Gömülü Bebek Cesedi Bulundu