Son Dakika Haberleri: Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

53 dakika önce

Adana'da bıçaklı kavgada bir lise öğrencisi yaralandı.

Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Adana'da bıçaklı kavgada bir lise öğrencisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Kenan Evren Bulvarı'nda bir kişinin bacağından yaralı olduğu bilgisini alan polis, olay yerine gitti.

Yaralı lise öğrencisi Ö.Ö. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastahanesine kaldırıldı.

Polise önce "demire takıldığı" bilgisini veren ancak hastanede yapılan tetkiklerde bıçaklandığı anlaşılan genci bıçaklayan kişinin aynı okulda öğrenci olan M.K.Ç. olduğunu belirledi.

Zanlı, polis tarafından yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:48 Kaynak: AA

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