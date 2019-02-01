Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
19 dakika önce
Adana'da tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.
Adana
'da tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan bir kişi tedavi altına alındı. Merkez Seyhan
ilçesi Bülent Angın Bulvarı'ndaki bir işhanındaki kafeteryada, Adil Çakay ile soyismi öğrenilemeyen Ö. isimli kişi arasında kavga
çıktı.
Kafeteryanın dışında devam eden kavgada, Adil Çakay bıçakla bacağından ve başından yaralandı.
Çakay, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis
, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:04 Kaynak: AA
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