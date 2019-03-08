Son Dakika Haberleri: Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

1 saat önce

Adana'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Adana'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Oğuzhan Fakıoğlu, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce, başından ve sol ayağından bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Fakıoğlu'nu Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:50 Kaynak: AA

Yeşilyurt Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Koca Kıskançlık Krizine Girip Karısını ve Kızını Bıçakladı Küçük Emir'den Şehit Babaya Gözyaşı

Hem Rötar Hem Arıza Yapan Onur Air Uçağı, Yolcuları Çileden Çıkardı HDP'nin İl Binasına Operasyon Düzenlendi! Çok Sayıda Gözaltı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 00:23:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]