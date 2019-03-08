Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
1 saat önce
Adana'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Adana
'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan
ilçesi Yeşilyurt Mahallesi
'nde Oğuzhan Fakıoğlu, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce, başından ve sol ayağından bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Fakıoğlu'nu Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis
ekipleri, iki şüpheliyi gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:50 Kaynak: AA
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