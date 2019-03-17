Son Dakika Haberleri: Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

50 dakika önce

Adana'nın Seyhan ilçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi yaralandı.

Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Adana'nın Seyhan ilçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi yaralandı.

İnönü Caddesi İnönü Parkı içerisinde Tarık Bekit (30) ile ismi henüz tespit edilemeyen arkadaşı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle bıçakların kullandığı kavgada Bekit, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tarık Bekit'i Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:18 Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel
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